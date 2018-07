Championnats de Belgique d'athlétisme - Cinq nouveaux minima européens ce week-end aux championnats de Belgique

(Belga) Les championnats de Belgique d'athlétisme, qui se sont déroulés samedi et dimanche au Stade Roi Baudouin à Bruxelles, ont généré cinq minima pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Berlin du 8 au 12 août 2018.

Les championnats de Belgique toutes catégories ont été lancé très vite avec deux qualifications européennes lors de la première journée de samedi, essentiellement réservée aux séries. Justien Grillet et Manon Depuydt (U23) ont atteint les minima qualificatifs, avec des records personnels à la clé, la première sur 400 mètres haies (56.45, minimum: 56.68), la seconde sur 200 mètres (23.33, minimum U23: 23.50). La finale du 400 mètres haies a souri, dimanche, à Hanne Claes (RESC), meilleur temps des qualifications, qui a décroché le titre national avec un nouveau record des championnats (55.20), ce qui représente la 6e performance européenne de la saison et le 2e temps belge absolu derrière le record de Belgique (54.95) signé par Ann Mercken en 1996. Le titre national sur 200 mètres est revenu dimanche à Cynthia Bolingo (CABW) qui a signé son meilleur temps de la saison (23.68). Bolingo disputera toutefois l'Euro de Berlin sur 400 mètres. Trois autres minima ont par ailleurs été réalisés dimanche dans la même course, la finale du 400 mètres. Kevin Borlée (RCB) a décroché le titre national en réalisant le minimum qualificatif pour les championnats d'Europe de Berlin, sa meilleure prestation de la saison (45.52, minimum: 45.89). Son frère Dylan, 2e de la course, a également réalisé le minimum européen (45.55) et amélioré du même coup son record personnel qui datait de mai 2015 (45.57). Quatrième de la course, Alexander Doom (AVR) a pour sa part atteint en 46.46 le minimum européen espoirs (46.70). Il reste toutefois en attente d'une éventuelle qualification d'un autre athlète pour voir son ticket validé, la sélection individuelle pour Berlin étant limitée à 3 athlètes. On soulignera par ailleurs, entre autres, le titre national d'Eline Berings sur 100 mètres haies où Anne Zagré, 2e, a échoué à 3/100e de seconde du minimum européen. Philip Milanov s'est imposé dans le concours du poids avec un jet à 17m29 ainsi qu'au disque (63m39), discipline dans laquelle il évoluera à l'Euro de Berlin. En hauteur féminine, Claire Orcel est devenue championne de Belgique avec 1m91, soit un centimètre de mieux que son précédent record personnel. Dans la dernière course du programme, le 200 mètres, Jonathan Borlée (RCB), en retard de préparation sur 400 mètres suite à une fracture du coude, s'est imposé pour le titre national en 20.78. (Belga)