Championnats de Belgique d'athlétisme indoor - Nafissatou Thiam en argent et en bronze, Berings confirme ses bonnes sensations

Eline Berings, seule athlète individuelle qualifiée, pour l'heure, pour les championnats du monde en salle de Birmingham, s'est rassurée samedi avec un logique titre national sur 60 mètres haies, à deux semaines des championnats du monde indoor. La Gantoise a lancé la journée nationale en salle avec un chrono moyen de 8.13 en séries du 60 mètres haies où Nafissatou Thiam s'est contentée de 8.42. En finale, Berings a logiquement décroché le titre national en 8.10, à 5/100e de secondes de son meilleur chrono hivernal (8.05). Thiam a, quant à elle, réitéré son temps du meeting d'Eaubonne (France) du week-end dernier en se classant 3e en 8.35, un chrono qu'elle a estimé satisfaisant. Elle détient un record personnel de 8.23 signé en mars 2017 dans le cadre du pentathlon du championnat d'Europe de Belgrade. La championne namuroise a dû disputer la finale des haies alors qu'elle évoluait dans le concours de longueur où elle s'est contentée d'un seul saut mesuré, le premier, à 6m28, pour décrocher la 2e place nationale derrière une autre spécialiste des épreuves combinées, Hanne Maudens (6m45). Les 4 essais mordus (2e, 3e, 5e et 6e) et l'impasse sur le 4e essai pour participer à la finale des haies hautes n'ont pas totalement rassuré Thiam qui souhaitait concrétiser ses sensations avec un bon saut en longueur. L'heptathlonienne décidera en fin de semaine prochaine si elle participe ou non aux épreuves combinées des championnats du monde en salle de Birmingham. On retiendra de ces championnats de Belgique en salle, entre autres, les titres sur 60 mètres de Manon Depuydt (ACME, 7.49) et de Robin Vanderbemden (SER) qui a approché d'un centième (6.72) son meilleur temps national de la saison (6.71). Sur 400 mètres, les lauriers nationaux sont revenus à Camille Laus chez les dames (RCB, 54.11, 4e temps belge absolu) et à Jonathan Sacoor (46.95) chez les hommes où il a réalisé la 2e performance européenne juniors de l'année et la 2e performance belge de tous les temps derrière Kevin Borlée (46.87). Le titre en longueur masculine est revenu au champion LBFA Corentin Campener (RESC, 7m72). Eliott Crestan (SMAC) s'est imposé sur 800 mètres (1:49.53), Tarik Moukrime (RESC) sur 1.500 mètres (3:43.46), Filip Milanov (VAC) au poids (17m67). L'or à la perche est revenu à Fanny Smets (CABW, 4m10) et à Arnaud Art (FCHA, 5m50). Trois records nationaux en salle ont été battus à Gand dans le cadre des championnats de Belgique en salle: Elien Vekemans (DCLA) a battu son propre record de Belgique du saut à la perche chez les scolaires (3m95, puis 4m00 et 4m05); Thomas Carmoy (CRAC) a amélioré le record du saut en hauteur juniors (2m17 puis 2m19). Sur 800 mètres, Mathys Latinne (WS) a battu le record en cadets (1:57.16) de Arne Van Opstal (VAC, 1 :57.16 en 2012). (Belga)