Championnats de Belgique de roller - Sandrine Tas conserve son titre, Indra Médard sacré chez les messieurs

(Belga) Sandrine Tas a aisément conservé son titre de championne de Belgique de roller (patinage à roulettes en ligne) dimanche à Tirlemont. Elle a dominé dimanche les épreuves sur route comme celles sur piste la veille à Evergem. Le titre masculin est revenu à Indra Médard en l'absence de Bart Swings.

Tas n'a été devancée que dans le 500m en sprint par Nymphe Keuleers. Alexandra Danneel s'y est classée 3e. L'Ostendaise de 22 ans a pris sa revanche dans la course par élimination. Keuleers et Katrien Hernalsteen ont pris les accessits. Au classement final, Keuleers finit 2e et Danneel 3e. Médard succède au palmarès à Tim Sibiet. Ses 2e place sur 500m et 3e place par élimination ont été suffisants pour y parvenir. Le 500 m a été gagné par Yanis Vandebeeck et Sibiet s'y est classé 3e. Le junior Jason Suttels s'est adjugé l'épreuve par élimination de quoi terminer 3e du classement final derrière Sibiet, 2e. La dernière journée verra attribuer les titres nationaux du marathon, lundi à Zemst. L'entraîneur national Kwinten Tas pourra alors composer la délégation belge en vue des Mondiaux. Le principe de base est que les participants doivent être candidats à une médaille ou être en mesure de fournir une aide efficace à un candidat à une médaille. Les championnats du monde auront lieu du 1er au 8 juillet aux Pays-Bas (Heerde et Arnhem). . (Belga)