Championnats de Belgique en salle - Cynthia Bolingo: "Mon objectif était l'Euro de Glasgow"

(Belga) Cynthia Bolingo a remporté dimanche le titre national du 400 mètres en salle. L'athlète du CABW de 26 ans s'est aussi emparé du record de Belgique en 52.70 secondes que détenait depuis près de 25 ans (3 mars 1984 à Göteborg) Régine Berg en 53.13 secondes.

"Je savais que j'avais de bonnes jambes", a indiqué Bolingo. "J'avais souffert de la grippe il y a une semaine et j'avais raté l'IFAM à Gand. Nous avions donc maximisé les entraînements qualitatifs en fonction du championnat de Belgique. J'ai suivi les conseils de ma coach d'envisager le 400 mètres avec des repères techniques et ça m'a franchement bien aidée. J'avais comme objectif de me qualifier pour l'Euro de Glasgow. J'ai signé aussi une grosse progression chronométrique de 54.11 à 52.70. Ma course en 54.11 était pleines d'erreurs, il faut le savoir. Dimanche, je suis partie très vite pour être tout de suite dans le coup avec les filles du 4 x 400 mètres national. J'ajouterai que le record national n'était pas un objectif en soi mais c'est le bienvenu." Cynthia Bolingo devrait également disputer le relais 4 x 400 mètres (les sélections seront officialisées le 21 février). "Le but sera de donner le meilleur de nous-mêmes. Il ne faut pas partir avec une idée bien précise. Je pense que nous sommes dans une spirale positive pour le moment et ça devrait donc bien se passer." . (Belga)