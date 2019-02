Championnats de Belgique en salle - "Les 7 mètres en longueur seraient un rêve, mais pour plus tard"

(Belga) Hanne Maudens (VS) a décroché dimanche le titre national du saut en longueur en salle et amélioré le record de Belgique de Nafissatou Thiam (6m51) de 2 centimètres (6m53). Maudens a réussi du même coup le minimum qualificatif (6m50) pour l'Euro en salle de Glasgow (1-3 mars). Sa meilleure marque personnelle était jusque-là de 6m45.

"Je suis très contente d'avoir décroché le titre national, surtout, en battant le record de Belgique de la longueur", a indiqué Hanne Maudens. "J'ai senti arriver les progrès en longueur, j'avais de très bonnes sensations dans la discipline au cours des épreuves multiples. Je n'ai pas travaillé spécialement la longueur cet hiver, je me suis concentrée sur d'autres disciplines pour progresser en vue des épreuves combinées. J'ai notamment travaillé la vitesse, qui m'est utile pour la longueur. A terme, je pense pouvoir aller encore plus loin dans cette discipline. J'ai été très loin dans mes deux premiers essais, qui étaient malheureusement nuls. Je pense que les 7 mètres seraient envisageables pour moi, plus que les 2 mètres à la hauteur, mais pas maintenant évidemment. Mais ça serait un rêve." Maudens devrait également être en lice à l'Euro en salle de Glasgow dans le pentathlon. Les qualifications de la longueur sont programmées le lendemain (2/03) des épreuves multiples (1/03). "Je ne pense pas combiner les deux car ça pourrait être trop lourd. A Glasgow, je voudrais atteindre la meilleure place possible et surtout améliorer mon score du championnat de Belgique en salle (4.569 points). Je pense que c'est possible." (Belga)