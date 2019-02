Championnats de Belgique en salle - Quatre records de Belgique et quatre qualifications européennes à Gand

(Belga) Quatre records de Belgique ont été améliorés à l'occasion des championnats de Belgique en salle dimanche à Gand où quatre athlètes ont également réussi les minima qualificatifs pour les championnats d'Europe en salle de Glasgow (1-3 mars).

Hanne Maudens au saut en longueur, Cynthia Bolingo sur 400 m, Thomas Carmoy à la hauteur juniors et Lucie Ferauge (CABW) sur 200 m juniores ont inscrit leur nom sur les tablettes des records nationaux. Maudens et Bolingo ont également atteint les limites qualificatives pour l'Euro de Glasgow, de même que Kevin Borlée sur 400 m et Claire Orcel au saut en hauteur. La surprise des championnats de Belgique en salle est venue de Cynthia Bolingo (CABW) qui a devancé sur 400 m la favorite Camille Laus (RCB) pour le titre national. Bolingo, dont le record personnel était de 54.11, a signé le temps de 52.70 secondes. Elle a du même coup battu le vieux record de Belgique que détenait depuis le 3 mars 1984 à Göteborg Régine Berg en 53.13. L'athlète du CABW, s'est du même coup qualifiée pour l'Euro de Glasgow (52.84 demandés) où elle doublera le 400 m individuel et le 4 x 400 m avec les Belgian Cheetahs. Hanne Maudens (VS) a quant à elle décroché le titre national en longueur en améliorant le record de Belgique en salle de Nafissatou Thiam (6m51) de 2 centimètres (6m53). La limite européenne était à 6m50. Sa meilleure marque personnelle avant le National de dimanche était à 6m45. Claire Orcel (CSF) et Kevin Borlée (RCB) ont signé les deux autres minima européens dimanche à Gand, Orcel en hauteur (1m90) et Borlée sur 400 m (46.69). Thomas Carmoy (CRAC) a, pour sa part, dominé le concours du saut en hauteur où il a amélioré de deux centimètres (2m21) son record de Belgique juniors en salle (2m19) qu'il avait établi il y a un an jour pour jour dans le cadre des mêmes championnats nationaux en salle de Gand. Carmoy, qui a fêté ses 19 ans samedi, a établi du même coup la meilleure performance mondiale de la saison chez les juniors. Un autre record des juniors est tombé dans le 200 m dames. Lucie Ferauge (CABW) a réussi son tour de piste en 23.65 qui, en plus du titre national, a réalisé le meilleur temps européen en juniores de la saison. Elle a a effacé des tablettes les 23.81 de Imke Vervaet établis le 3 mars 2012 à Gand. Hanne Maudens, Kevin Borlée, Cynthia Bolingo et Claire Orcel ont rejoint les quatre athlètes qui avaient déjà réussi, avant dimanche, les minima pour l'Euro en salle de Glasgow : Eline Berings (60 m haies), Ismaël Debjani (1.500 m), Robin Hendrix (3.000 m) et Renée Eykens (800 m). Maudens devrait toutefois être reprise pour l'heptathlon européen, ce qui pourrait rendre difficile sa participation au concours de la longueur. Kevin Borlée et Cynthia Bolingo sont quant à eux également qualifiables dans les relais 4 x 400 mètres. La date limite pour réaliser les minima européens pour l'Euro en salle de Glasgow est fixée au mercredi 20 février. . (Belga)