Championnats de la VAL en salle - Aurélie De Ryck bat le record de Belgique du saut à la perche

(Belga) Aurélie De Ryck a amélioré le record de Belgique du saut à la perche en salle lors des championnats indoor de la ligue flamande d'athlétisme (VAL). A Gand, l'athlète du Lyra a effacé une barre de 4m35. Elle améliore de 1 centimètre le précédent record (4m34) que détenait Fanny Smets (CABW) depuis le 26 février 2017 à Zweibrücken (Allemagne).

Le record personnel en salle de De Ryck, 26 ans, était jusqu'à dimanche de 4m30. Elle a passé 4m35 à son 3e essai. Elle a devancé sur le podium Stefanie Dadayeva (3m70) et Fleur Hooyberghs (3m60). Cette performance la place actuellement au 8e rang européen de l'année. La hauteur demandée pour être présente aux championnats d'Europe de Glasgow (1-3 mars) est de 4m50. Le record national en plein air est de 4m46 et appartient belge outdoor est toujours au nom de Fanny Smets, avec 4m46. Aurélie De Ryck n'a jamais sauté plus haut que 4m28 en plein air (le 21 juillet dernier à Heusden-Zolder).