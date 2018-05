Championnats du monde de canoë-kayak en eaux vives - Guido De Prins médaille d'argent en descente en catégorie Masters

(Belga) La descente en kayak monoplace, première épreuve des championnats du monde de canoë-kayak en eaux vives, s'est disputée jeudi à Muotathal en Suisse. En catégorie Masters, elle a permis à notre compatriote Guido De Prins de prendre la 2e place au terme des 4,4 km à moins d'une seconde du Britannique Niucky Cresser.

Chez les seniors, le titre est revenu au Slovène Simon Oven devant les Français Paul Jean et Paul Graton. Quatre Belges étaient présents. Bram Sikkens, qui a terminé 8e dimanche de la finale de la Coupe du monde du K1 sur 500m en ligne, a effectué une transition rapide avec la descente en eaux vives. Le Malinois a terminé seizième et premier Belge. Leo Montulet a fini 25e, Samuel Pype 26e et Guy De Prins 27e. Laurane Sinssesael s'est classée 20e et Jorinde Vanderzypen 22e d'une course remportée en surclassement par la Tchèque Martina Satkova. - Résultats: Seniors messieurs - K1 (70 participants): 1. Simon Oven (Sln) 11:56.93 2. Paul Jean (Fra) 12.01.11 3. Paul Graton (Fra) 12:03.73 16. Bram Sikkens (Bel) 12:28.17 25. Léo Montulet (Bel) 12:33.05 26. Samuel Pype (Bel) 12:34.54 27. Guy De Prins (Bel) 12:37.87 Masters messieurs - K1 (9 participants): 1. Nicky Cresser (G-B) 12:29.89 2. Guido De Prins (Bel) 12:30.82 3. Cedric Lemenu (Fra) 12:41.55 Seniors dames - K1 (31 participantes): 1. Martina Satkova (Tch) 12:42.07 2. Manon Hostens (Fra) 12:59.40 3. Melanie Mathyes (Sui) 13:04.41 ... 20. Laurane Sinssesael (Bel) 13:46.15 22. Jorinde Vanderzypen (Bel) 13:48.15 .