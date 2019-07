Championnats du monde de roller: la Belgique en bronze sur la poursuite masculine à Barcelone

(Belga) L'équipe belge masculine de roller a récolté la médaille de bronze sur l'épreuve de poursuite mardi aux championnats du monde qui se déroulent à Barcelone, en Espagne. Troisième relayeur, Bart Swings a mené ses équipiers vers la 3e place.

Tim Sibiet, venu remplacer Mathias Vosté, et Indra Médard ont bien fait le boulot lors des deux premiers relais et ont passé la main au patineur de vitesse en quatrième position. Celui-ci n'a pas déçu et permis à la Belgique de monter sur la boîte aux côtés des champions Colombiens et des Français. Chez les dames, le trio Stien Vanhoutte-Anke Vos-Sandrine Tas a dû se contenter de la 5e place. Le junior Jason Suttels a offert une seconde médaille de bronze à la Belgique ce mardi sur 1.000 mètres après son succès dans la course aux points. Quatrième sur la ligne, il a profité de la disqualification d'un adversaire pour monter sur le podium. La Belgique compte désormais quatre médailles: une d'or, une d'argent et deux de bronze. (Belga)