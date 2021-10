Chaque travailleur aura droit à 5 jours de formation par an au minimum

"Le droit à la formation pour les travailleurs est réformé", confirme le ministre de l'Emploi et vice-Premier PS Pierre-Yves Dermagne dans un communiqué. Ce point fait partie de l'accord conclu mardi par le gouvernement fédéral sur le budget 2022 et sur plusieurs réformes, dont celle du marché du travail. "On ne parle donc plus d'une moyenne sur l'entreprise. A moyen terme, chaque travailleur aura droit chaque année à 5 jours minimum consacrés à de nouveaux apprentissages. Aujourd'hui, la formation en entreprise est insuffisante. Et elle est surtout extrêmement mal répartie : par exemple, 65% des hautement diplômés avaient suivi une formation en 2016, contre 20 % chez les peu diplômés. Pire encore : un travailleur âgé entre 55 et 64 ans a aujourd'hui trois fois moins de chance d'être formé qu'un collègue âgé de 25 à 34 ans", souligne le ministre.