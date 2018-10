Charleroi et Liège: le PS domine toujours largement, selon un sondage de sortie des urnes

(Belga) Le PS confirme sa première place à Charleroi et à Liège, les deux plus grandes villes de Wallonie, même si sa position s'érode un peu, selon un sondage de sortie des urnes réalisé pour le compte de RTL-TVi.

A Charleroi, les socialistes emmenés par le bourgmestre sortant Paul Magnettre recueilleraient 44,4% des voix (-3,7 points) suivis du PTB qui se hisse à la deuxième place avec 14% (+10,6 pts), du MR avec 12% (-4,3 pts), d'Ecolo avec 9% (+1,6 pts) et de C+ (apparenté cdH) avec 9%. A Liège, malgré le scandale Publifin, le PS conserve largement sa première place. Emmené par le bourgmestre sortant Willy Demeyer, il recueillerait 36% (-2 pts), suivi du MR de Christine Defraigne avec 19% (-2,2 pts), de Vert ardent (liste citoyenne apparentée Ecolo) avec 19%, du PTB avec 10% et du cdH avec 8% (-6 pts). Les centristes confirmeraient dès leur méforme à Liège où ils sont au pouvoir depuis 30 ans avec les socialistes. Leurs chances de reconduire l'alliance semblent s'éloigner encore un peu plus. Malgré le soutien du député Raoul Hedebouw à la dernière place, le PTB ne paraît pas réaliser le score attendu.