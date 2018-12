Charles Michel à la Chambre: il souhaite coopérer avec un "Parlement actif et engagé" pour éviter un gouvernement en affaires courantes

De retour de Marrakech où il a confirmé l'approbation du Pacte des Migrations des Nations Unies par la Belgique, Charles Michel, désormais à la tête d'un gouvernement minoritaire depuis la sortie de la N-VA, a effectué une série de consultations avec les groupes politiques. Son souhait serait de poursuivre l'action de son gouvernement MR-Open VLD-CD&V en étant "prudent et responsable" en collaborant avec un "Parlement actif et engagé". Une situation qui existe dans 13 autres pays européens, comme l'a souligné Charles Michel.



En résumé, le Premier ministre demande au Parlement, où il ne dispose plus de majorité, de ne pas voter sa méfiance envers le gouvernement.



Voici quelques passages de l'intervention de Charles Michel à la Chambre retranscrits:



"Entre ce débat qui peut amener à un moment donné à des élections anticipées. Ou pas d'élections anticipées, mais une situation de gouvernement qui n'est plus opérationnel et qui est démissionnaire. Y a-t-il un chemin qui est possible? Je crois qu'il y a un chemin qui est possible. Bien sûr, je ne pourrai contraindre personne. Il faudra effectivement qu'il y ait une capacité et une volonté du Parlement d'aller vers ce chemin. Quel est ce chemin qui est possible? C'est un chemin qui existe, parce que c'est parfois une tradition qu'on ne connaît pas chez nous, dans 13 autres pays européens. Dans 13 autres pays européens, il y a effectivement des situations de gouvernements qui ne sont pas soutenus par une majorité qui siège au niveau du gouvernement, mais qui sont dans un partenariat, dans une coopération, avec le Parlement, et sont à même de mener un certain nombre de débats de prendre un certain nombre de décisions".



Le Premier ministre a ensuite énuméré un certain nombre de situations où il estime qu'un gouvernement en affaires courantes fragiliserait la Belgique: la COP24 et le climat, la représentation belge à l'ONU ainsi que le vote sur Pacte migratoire, la Défense, le statut des policiers, l'emploi en Belgique, etc.



"Vous le comprenez bien, je souhaitais dans ce débat vous parler avec franchise, avec ouverture, il va de soit que dans ce moment politique où j'ai assumé avec d'autres mes responsabilités, je le crois, nous sommes effectivement confrontés à une situation dans le cadre de laquelle ce gouvernement doit être prudent. Et ce gouvernement sera prudent. Mais ce gouvernement doit-il pour autant être irresponsable? Je ne le pense pas. Je vous demande aussi d'être responsables. La proposition que je veux mettre dans ce débat démocratique, c'est la piste, c'est le raisonnement, qui touche à cette conviction qu'un gouvernement prudent et responsable, qui coopère avec un Parlement actif et engagé, peut effectivement être une occasion, dans les prochains mois, de faire en sorte que les intérêts de nos concitoyens soient défendus, soient portés. Que l'on puisse faire preuve de ce sursaut conforme à l'intérêt général, à l'intérêt de responsabilité. Nous verrons dans les heures et les jours qui viennent, quels seront les choix des uns et des autres. Mon intention et mon souhait est de continuer très rapidement à poursuivre ces contacts que j'ai pu mener avec un certain nombre d'entre vous jusqu'à aujourd'hui, pour lesquels je tenais à vous remercier, parce que j'ai constaté dans ces contacts qu'il y avait chez beaucoup d'entre vous un sens de la responsabilité, un sens de la nuance, de l'esprit constructif qui doit nous honorer".





La liste des 13 (autres) pays européens où des gouvernements sont minoritaires au parlement: