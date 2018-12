Charles Michel met en garde contre un "nouveau record du monde d'instabilité politique et de chaos"

Charles Michel, qui participe ce jeudi au sommet européen de Bruxelles, a réagi à la crise politique actuelle, au micro RTL INFO. Il dénonce les "jeux politiciens" et s’inquiète du retour de l’instabilité politique. "Ce que je souhaite, c'est très simple, c'est qu'on ne soit pas pris en otage par de petits jeux politiciens, par de nouvelles alliances qui semblent s'être recréées, les mêmes alliances qui avaient créé 541 jours de crise et qui avaient donné lieu à un record du monde. J'espère que ceux-là mêmes qui avaient créé cette crise à l'époque ne veulent pas créer un nouveau record du monde d'instabilité politique et de chaos, avec la facture qui serait renvoyée à nos concitoyens".

Le premier ministre dit vouloir coopérer avec le parlement jusqu'à la fin de la législature sur les points qu'il estime essentiels: "Pouvoir d'achat de nos concitoyens, la question du Brexit et de ses conséquences, le budget européen, que les intérêts de l'ensemble du pays puissent être préservés, et puissent être représentés".

"Certains, je l'ai compris hier au parlement, sont prêts à mettre tout ça à la poubelle, pour des petits jeux politiciens, c'est à mon avis regrettable, et il y aura à un moment de vérité dans les jours et les semaines qui viennent sur ce sujet-là, moi je serai toujours du côté de la responsabilité et de la stabilité", a conclu Charles Michel.