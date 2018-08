Charles Michel: "Des milliers d'emplois existent mais ne sont pas occupés"

Charles Michel a fait sa rentrée sur Bel RTL ce vendredi matin. Il était l'invité de Martin Buxant. Il a expliqué quelles seraient ses priorités. Charles Michel: "On va tenter de rencontrer une préoccupation majeure : les métiers en pénurie. C’est un paradoxe. Nous avons créé beaucoup d’emplois. Les entreprises ont créé 190.000 emplois, selon les chiffres officiels. Dans le même temps, il y a des milliers d’emplois qui existent mais qui ne sont pas occupés. C’est le principal frein à la croissance. Les entreprises, petites ou grandes, me disent ‘on pourrait développer davantage, mais on ne trouve pas les personnes qui ont les formations pour occuper le job'. Nous devons mettre toute l’énergie, grâce à un paquet de mesures, 26, concrètes et pragmatiques."