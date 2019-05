Charles Michel dit avoir "tordu le bras à la N-VA"

Charles Michel, président du MR, était l'invité de Pascal Vrebos après le RTL info 13 heures ce dimanche. L'occasion de revenir sur une critique qui colle à la peau du Premier ministre à savoir son alliance avec la N-VA. Charles Michel se défend: "J'étais totalement convaincu que la N-VA ne mettrai pas son séparatisme au frigo. Et je suis fier, avec le l'Open VLD et le Cd&V, d'avoir tordu le bras de la N-VA pour mettre les questions communautaires et institutionnelles au frigo. Monsieur Di Rupo, président du PS, a paralysé, appauvri et divisé le pays pendant 541 jours en négociant avec Monsieur De Wever", faisant référence à la crise politique belge de 2010-2011.

Charles Michel poursuit: "Les Ecolos font des leçons sur ce sujet-là. Groen en Flandre dans beaucoup de communes est en alliance avec la N-VA. Les socialistes flamands à Anvers sont en alliance avec la N-VA. C'est une démarche du double discours."