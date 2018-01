Charles Michel: "J'ai confiance dans la politique migratoire du gouvernement"

"J'ai confiance dans la politique migratoire du gouvernement, qui est largement inspirée par celle de Maggie De Block (Open VLD) sous le gouvernement Di Rupo", a ré-affirmé dans un entretien à La Libre Belgique et La Dernière Heure publié ce samedi le Premier ministre Charles Michel.

"C'est une politique qui protège les frontières européennes", et qui mêle "une exigence de fermeté (...) et d'humanité", précise celui qui refuse de commenter son récent entretien avec le secrétaire d'Etat N-VA Theo Francken, au centre d'une polémique sur la gestion des migrants soudanais et la communication sur ce dossier.





"Personne n'est intouchable"



"J'ai écouté très attentivement les propos de nos détracteurs", affirme le Premier libéral. "A aucun moment je n'ai entendu une alternative, si ce n'est les frontières ouvertes". Au Parlement, jeudi, "l'opposition s'est livrée à un concours olympique de la bassesse politique", lâche-t-il.

Alors que les appels à la démission de Theo Francken se sont multipliés, sur fond d'enquête du CGRA sur d'éventuels cas de torture de personnes soudanaises renvoyées au pays, le Premier ministre rappelle "une vérité absolue: personne n'est intouchable", tout en répétant que l'enquête en question ne vise pas à déterminer le sort du politique N-VA.