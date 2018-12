La N-VA aurait 4 exigences à son soutien au gouvernement Michel: il y est question de confédéralisme...

"Je ne me laisserai pas intimider par le chantage de la N-VA à propos du vote du budget", a affirmé lundi le Premier ministre Charles Michel. "Le budget a été approuvé en commission et soutenu par le ministre des Finances" en fonction au moment des discussions - le N-VA Johan Van Overtveldt -, a-t-il rappelé, ajoutant "qu'aucun euro n'a changé" par rapport au projet. "La N-VA conditionne son vote soit à l'acceptation d'élections anticipées et donc a une longue période d'immobilisme, soit à la fuite en avant confédérale. Dans les deux cas ses conditions sont inacceptables", a encore affirmé le Premier ministre.



"Le gouvernement poursuit le travail afin de garantir les intérêts des citoyens, plus spécifiquement sur le pouvoir d'achat, la sécurité et les enjeux climatiques", a-t-il conclu.

Selon le journal L'Echo, la N-VA a posé quatre exigences à son soutien au gouvernement de Charles Michel.

1. Le confédéralisme

La N-VA veut la possibilité de réviser la constitution pour ouvrir la voie à une Belgique confédérale, avec donc davantage d'autonomie encore pour la Flandre. "La révision de la constitution doit être réalisée urbi et orbi, comme convenu dans les cahiers secrets Atoma", rapporterait une source à la N-VA du journal L'Echo.

2. Le budget

La N-VA veut qu'il soit respecté.

3. Dégressivité du chômage

Le "jobsdeal" doit être respecté, notamment le chapitre sur la dégressivité des allocations de chômage.

4. Pacte des Migrations des Nations Unies

Obtenir une concession sur le Pacte de Marrakech (même si celui-ci est signé).