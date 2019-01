Charles Michel: la lutte pour le climat est "la bataille du siècle" (vidéo)

À l'occasion des voeux du Roi aux corps constitués, le Premier ministre en affaires courantes Charles Michel a prononcé un discours où il a placé en première priorité la lutte contre le réchauffement climatique, qui doit être conciliée avec la contrainte sociale."Réconcilier le défi de la fin du mois avec l'enjeu de la fin du monde, c'est notre responsabilité", a-t-il dit.

Auparavant, il avait commencé son discours en disant que "des dizaines de milliers de citoyens adressent un message puissant" pour "la bataille de ce siècle". Celle-ci suppose une "transformation dans notre manière de consommer, de produire, de nous déplacer ou encore de travailler".

"Notre message est résolument optimiste. L'humanité dispose de suffisamment de talents, d'ingéniosité et d'intelligence pour garantir un avenir durable pour les générations futures", s'est réjoui Charles Michel. Et de citer l'exemple des éoliennes offshore: "Elles permettent de produire de l'électricité pour 1 million de ménages partout dans notre pays et ce savoir-faire est de plus en plus exporté."

Pour la révolution dans les déplacements, le Premier ministre en affaires courantes s'est félicité de la reprise du chantier gigantesque du RER. "Les travaux du RER sont relancés, et les investissements stratégiques pour le rail ont été approuvés en Commission parlementaire. En fin d'année passée, le comité de concertation a validé le plan national climat de la Belgique avec des mesures concrètes, chiffrées pour réduire notre emprunte carbone". Et de mettre l'accent sur les efforts en cours: "Nous devons poursuivre le travail".