Charles Michel: "Le MR est clairement la 2e formation politique en Wallonie"

Le président du MR a prononcé une allocution vers 22h20 devant ses militants dans le QG de son parti.

"Nous sommes un parti responsable, solide et robuste, nous l'avons démontré ce soir. Il y a 5 ans, nous avons pris nos responsabilités en veillant à mettre au frigo les questions communautaires, en prenant des mesures économiques et sociales. Nous avons fait face à une opposition rude. Cinq années plus tard, les électeurs nous renouvellent leur confiance", a commencé Charles Michel. Le Premier ministre en affaires courantes s'est réjoui que le MR était "clairement la 2e formation politique en Wallonie" et à Bruxelles, se trouvait au coude à coude pour une 2e place. La famille libérale MR-Open Vld mène la bataille pour la 1e ou la 2e place au niveau du pays

"Ce soir des votes extrêmes ont progressé dans les 3 régions. Les partis non démocratiques n'ont pas vocation à être présents dans des majorités gouvernementales", a-t-il dit.

