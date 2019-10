Charles Michel rend hommage à Jacques Chirac: "Une personnalité extrêmement attachante à l’humour… un peu belge"

La France adresse ce lundi un ultime adieu à son ancien président Jacques Chirac, qui doit être inhumé dans la plus stricte intimité après avoir reçu un hommage solennel à Saint-Sulpice. Notre Premier ministre Charles Michel a assisté à la cérémonie. Il réagit au micro de Christophe Giltay.

Charles Michel explique qu’il garde de nombreux souvenir de l’ancien président français, notamment celui-ci, plus personnel: "Il était venu à Bruxelles pour parler à l’occasion des journées du développement. J’étais ministre de la Coopération au Développement. On avait passé plusieurs heures ensemble avant qu’il ne prenne la parole et enflamme réellement la salle avec un discours empreint de convictions extrêmement fortes, de beaucoup d’humanité, et de beaucoup de considération. Et puis c’était aussi surtout une personnalité extrêmement attachante avec un humour qui faisait penser à l’humour belge. Il avait une capacité de dérision et de rire aussi de lui-même et c’est quelque chose de séduisant."