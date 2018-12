Charles Michel reporte le kern sur le pacte des migrations: des photos controversées de la N-VA provoquent une VIVE TENSION au gouvernement

La réunion du Comité ministériel restreint qui devait débuter mardi à 15h30 a été reportée à un moment indéterminé dans un contexte de crise gouvernementale aigüe au sujet du pacte de l'ONU sur les migrations. Des images véhiculées par la N-VA ce mardi ont provoqué de vives réactions, tant dans l'opposition qu'au sein de la majorité.

Le kern, prévu ce mardi après-midi pour régler la crise qui couve au gouvernement dans le cadre du pacte migratoire de l'ONU, est annulé. Le Premier ministre poursuit des consultations politiques.

Des experts ont été entendus mardi au parlement pour apporter un éclairage sur le pacte et un débat s'est engagé au sujet de résolutions parlementaires invitant le gouvernement à adhérer au pacte.



Une campagne "scandaleuse" qui met le feu aux poudres

Entre-temps, la N-VA a débuté sur Twitter une campagne controversée sur la migration et le pacte. Celle-ci a été condamnée avec force jusque dans les rangs de la majorité.

Le vice-premier ministre Kris Peeters a dénoncé mardi à son arrivée au Lambermont une campagne "scandaleuse" de la N-VA sur les réseaux sociaux en pleine crise gouvernementale sur le pacte de l'ONU sur les migrations. "La situation n'est pas bonne et la responsabilité est à imputer à ceux qui organisent des campagnes qui ne sont absolument pas conformes au pacte global", a ajouté Kris Peeters.

Quelques heures après les avoir diffusées, la N-VA a retiré les photos de sa campagne contre le Pacte des Nations unies sur les migrations de sa page Facebook et de son site web. Les images véhiculées par celle-ci ont provoqué de vives réactions dans l'opposition, mais aussi dans les rangs de la majorité. Elles ont été applaudies des deux mains par le Vlaams Belang, dont un des chefs de file, Filip Dewinter, a affirmé qu'il aurait pu les concevoir lui-même.



Retour sur le début de la crise

Pour rappel, la crise qui menace la cohésion gouvernementale à propos du pacte de l'Onu sur les migrations est née du durcissement de la position de la N-VA au lendemain des élections communales qui ont vu des voix lui échapper au profit du Vlaams Belang. Ailleurs, les pays du groupe de Visegrad (la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie), l'Autriche et la Bulgarie faisaient savoir qu'ils rejetteraient le pacte. Les Etats-Unis de Donald Trump y avaient déjà renoncé, rompant avec un engagement de Barack Obama. Parmi les autres absents, l'Australie et Israël. La Suisse a reporté son engagement.

Le 27 septembre, à la tribune de l'ONU, le Premier ministre Charles Michel avait indiqué que la Belgique "signera à Marrakech en décembre le pacte global pour les migrations". Cette déclaration était prononcée au terme de deux années de négociations au niveau international et belge, les représentants des entités fédérées ayant été associés. Début novembre, la N-VA a fait savoir urbi et orbi qu'elle jugeait le pacte "problématique", l'estimant potentiellement contraignant et y voyant une atteinte à la souveraineté.

Dans la sphère politique, de plus en plus d'observateurs indiquent que la situation bloque très fort. Charles Michel invite les vice-Premiers ministres en face à face, preuve qu'il règne une tension extrême au sein de l'exécutif. Il n'y a aucune certitude quant à la suite du calendrier.