Charles Michel se dit prêt à créer une "agence interfédérale du climat"

A la Chambre ce mardi, Charles Michel a répondu aux interpellations des politiques, notamment en matière d'environnement. Le Premier ministre s'est dit prêt à un engagement plus ambitieux du fédéral en matière climatique. "L’image selon laquelle le gouvernement n’aurait rien fait pour le climat ne correspond pas à la réalité", s'est-il exclamé.

Face à cela, Charles Michel a souhaité apporté des propositions concrètes. Parmi elles: la volonté de créer une agence interfédérale du climat. "Je suis positif à cette piste avancée par des ministres compétents au niveau régional", a souligné le Premier ministre. Selon lui, le but de cette agence ne serait pas de créer une simple administration supplémentaire. Une agence interfédérale du climat permettrait d'améliorer le dialogue entre les entités. "Ce point pourrait être examiné dans l’avenir avec les entités fédérées et le Parlement", a expliqué Charles Michel. Avant d'ajouter: "Cette proposition a été faite par un des gouvernements régionaux pour faire en sorte que l’on puisse envisager la possibilité d'introduire pour la COP 26 une candidature de la Belgique, ce qui serait une expression d'ambition forte qui traduirait cet appel entendu de la part de dizaines de milliers de citoyens qui ont marché dans la paix à Bruxelles ".

Le Premier ministre a donc conclu son allocution en revenant sur la marche pour le Climat organisée le 2 décembre dernier. "Je suis fier de vivre dans un pays où 75.000 citoyens se sont mobilisés pour le climat. C’est 70.000 de plus que ceux qui dans la violence se sont mobilisés contre la gestion efficace des migrations".

Pour rappel, la Chambre se réunit aujourd'hui, mercredi et jeudi, à l'occasion de trois sessions lors desquelles la solidité du gouvernement minoritaire Michel II, sera éprouvée. Au bout de l'exercice, on devrait y voir plus clair sur ce qu'il reste du dernier budget de la majorité suédoise, en principe débattu mercredi avant d'être soumis au vote jeudi.