Charles Michel va tenter de désamorcer la crise: sa mission est de sauver son gouvernement

Une nouvelle journée de discussions sur le pacte migratoire commence alors qu'on a évoqué hier un risque de chute du gouvernement suite au désaccord entre MR et N-VA. Un conseil ministériel restreint se réunit à nouveau cet après midi. Le dossier s'invite aussi à la Chambre.

Le Premier ministre et ses vice-premiers ministres se retrouvent aujourd'hui pour un nouveau kern (une réunion entre les ministres les plus "importants" du gouvernement) mais avec un nouvel invité : le secrétaire d'état à l'asile et la migration, Theo Francken. Celui-ci sera le garant de la ligne politique de la N-VA. Les nationalistes flamands ne veulent pas (plus) du texte de l'ONU sur les migrants. Problème: en septembre, à la tribune des Nations Unies à New York, Charles Michel avait annoncé que la Belgique signerait. Et à l'époque, la N-VA était d'accord. Puis, elle a changé d'avis. Le retour au premier plan du Vlaams Belang, lors des élections communales n'est sans doute pas étranger à ce revirement, la N-VA ne voulant pas voir une partie de son électorat repartir vers le parti d'extrême droite.

Bart De Wever, président de la N-VA, a indiqué hier qu'il refusait que le gouvernement fédéral se rende à Marrakech pour signer le Pacte des Migrations. "Un gouvernement à Marrakech est un gouvernement que nous ne soutenons pas", a-t-il menacé (lire notre article). Alors, aujourd'hui, le Premier Ministre va tenter d'arrondir les angles (et sauver son gouvernement?). Il a proposé une note, ajoutée à la résolution onusienne qui préciserait la portée du texte. Mais le compromis a été balayé hier par la N-VA.

Le chef du gouvernement doit donc tout envisager. Continuer les négociations mais également prévoir un refus définitif de ses partenaires.

Aujourd'hui à la Chambre, la Commission des relations extérieures va également se pencher sur le Pacte migratoire. L'opposition pourrait déposer deux motions, en faveur du texte. Mais difficile d'imaginer les partis du gouvernement de voter pour, avec le risque de provoquer une vraie crise gouvernementale.