Chasse à l'homme en Flandre: "J'ai demandé que les personnes suivies au sein de l'armée n'aient plus accès aux armes", dit la ministre de la Défense

Une enquête interne a été ouverte au sein de l'armée pour identifier d'éventuels dysfonctionnements dans le fonctionnement de ses services. Jürgen Conings était fiché par les renseignements depuis 2019 pour sa proximité avec des mouvements d'extrême droite. La ministre de la Défense Ludivine Dedonder était l'invitée de Fabrice Grofilley vendredi matin sur Bel RTL.

Elle explique qu'outre Marc Van Ranst, la Défense "fait partie des cibles potentielles, comme d’autres. Nous avons aussi réhaussé le niveau de menace, concernant nos différents quartiers. Il y a plus de surveillance."

Cette traquer pose des questions sur les procédures en cours au sein de la Défense car Jürgen Conings avait bien été identifié comme extrémiste. Comment se fait-il qu’on ne lui a pas retiré son accès aux armes ? "C’est un militaire qui travaille à la Défense depuis 1992. A partir de 2019, le CGRS (les services de renseignements de la Défense) a constaté qu’il avait des comportements particuliers, qu’il était proche d’organismes extrémistes. A partir de là, il a été suivi. Il y a eu de la part de la Défense, une plainte au pénal qui a été déposée, ensuite des sanctions disciplinaires et un retrait de son habilitation de sécurité. Force est de constater que ça n’a pas suffi. Jusqu’aux derniers événements, son comportement n’avait plus été jugé problématique par la hiérarchie militaire."

Pourquoi ne pas lui avoir retiré son accès aux armes? "Il est tout à fait anormal, selon moi, qu’une personne fichée dangereuse, avec des opinions radicales, puissent avoir encore accès à un arsenal d’armes, tout comme il n’est pas normal que cette personne ait pu sortir de la caserne et sans contrôle", fustige Ludivine Dedonder.

"J’ai demandé une enquête interne par rapport au suivi qui a été apporté par le CGRS et les ressources humaines par rapport à leur politique d’affectation et de mutation. J’ai demandé au chef de la Défense de revoir les procédures sur les contrôles d’accès au quartier et aux armuriers. Il faut pouvoir screener régulièrement l’ensemble des militaires qui ont accès à des informations, à des infrastructures sensibles ou à des armes. Les extrémistes, les fachistes et les racistes n’ont pas leur place à la Défense. On ne peut pas à partir d’une opinion licencier quelqu’un du jour au lendemain. Il y a une présomption d’innocence, mais il ne faut pas banaliser l’extrémisme."

Et de conclure: "Aujourd'hui, j’ai demandé au chef de la Défense que les personnes suivies par le CGRS n’aient plus accès aux armes. Je devrais avoir cette liste qui comporte 28 personnes. J’attends le résultat de l’enquête et des sanctions pourraient tomber. Le chef de la Défense pourrait être entendu par la Chambre."