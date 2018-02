Châtelet: un jeune de 24 ans tué dans un accident de quad

(Belga) Un accident mortel est survenu vendredi soir à Châtelet, en province de Hainaut. Un jeune homme de 24 ans qui circulait sur un quad a perdu le contrôle de l'engin et percuté une voiture. Il est décédé sur place.

Les faits sont survenus vers 21h15, rue de Couillet, indiquent les services de secours. Selon les premiers éléments connus, le conducteur du quad était un jeune homme originaire de Fleurus qui a perdu le contrôle du véhicule, peut-être à cause des conditions météorologiques. L'engin a glissé et percuté un 4X4 en stationnement. Avertis des faits, les secours se sont rendus sur place mais n'ont rien pu faire pour sauver la jeune victime. La police locale de Châtelet-Aiseau-Farciennes a quant à elle instauré un périmètre et fermé la route dans les deux sens. Le parquet de Charleroi a été avisé. (Belga)