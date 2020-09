Coronavirus: Christine Morreale, ministre de la Santé, auditionnée à la commission Covid du Parlement de Wallonie

La ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale est entendue depuis ce matin en commission Covid du Parlement de Wallonie. Notre journaliste Christophe Clément a suivi cette audition pour RTL Info. Christie Moreale a expliqué notamment comment elle avait géré la situation dans les maisons de repos. Elle est soumise depuis tout à l'heure aux questions des députés.

Alors que deux tiers des victimes belges du coronavirus sont décédés dans les maisons de repos, pour l'opposition PTB-CDH le gouvernement wallon a trop tardé à réagir au début de l'épidémie, notamment en termes de dépistage mais aussi en fourniture de masques. La ministre de la Santé leur répond cet vendredi après-midi mais en préambule de son audition elle a tenu à rappeler qu'elle avait fait interdire toute visite dans les maisons de repos dès le 11 mars. Elle a également rappelé qu'une pénurie mondiale de masques et de tests étaient alors observée et a également démenti l'information selon laquelle elle aurait demandé ou suggéré aux hôpitaux de ne plus accueillir les résidents des maisons de repos.

"On ne sort pas indemne de cette épreuve. On a changé et sur certains points, c'est une bonne chose parce qu'on a appris déjà énormément et si personne ne peut s'avancer à dire plus jamais ça, nous pouvons dire aux Wallons et aux Wallonnes que nous sommes mieux armés qu'hier pour faire face à un avenir que nul ne pourra cependant jamais prévoir..."