Christophe Collignon, ministre des Pouvoirs locaux évoque le bilan des inondations: "J'espère qu'il ne s'alourdira pas mais il ne faut pas l'exclure"

Le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, était l'invité de Fabrice Grosfilley. Il établit des contacts avec les communes sinistrés par les inondations de ce jeudi

afin d'examiner comment il peut contribuer à soutenir les victimes. Invité de Bel RTL à 7h50, il a évoqué le bilan actuel des inondations historique qui ont touché la Wallonie.

"Je crois qu'on ne peut pas exclure le fait que le bilan humain s'alourdisse. Il y a eu sans doute des situations dramatiques et difficiles. Lorsque la décrue s'amorcera, on va se rendre compte de l'ampleur des dégâts, probablement que l'on va tomber sur des situations. Je ne le souhaite pas mais je crois qu'il faut être réaliste. Probablement qu'on trouvera des situations qui ont été difficiles. J'espère qu'elles ne seront pas dramatiques et que le bilan ne s'alourdira pas mais néanmoins, je crois qu'il ne faudra pas l'exclure."

