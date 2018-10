Cinq organisations demandent la création d'un centre d'accueil et d'orientation pour les migrants

(Belga) Dans une lettre adressée jeudi au gouvernement, le CIRÉ, la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés, Médecins du Monde, Médecins sans Frontières et Vluchtelingenwerk Vlaanderen, demandent la création d'un centre d'accueil et d'orientation ouvert où les besoins fondamentaux des migrants et les informations juridiques seront assurés.

A la veille du conseil des ministres qui examinera un ensemble de mesures destinées à résoudre la situation des migrants en transit, cette proposition se veut une approche alternative à la problématique. Les cinq signataires de la lettres rappellent avoir ouvert en septembre 2017 un hub humanitaire près du parc Maximilien et à la gare du Nord, où sont proposés une assistance psycho-médicale et sociale urgente aux migrants, ainsi que des consultations juridiques. "De nombreux migrants sont malades, blessés ou psychologiquement vulnérables. Nous regrettons que le gouvernement n'assume pas sa responsabilité et que sa politique actuelle expose davantage ces personnes déjà vulnérables. La détention systématique telle que proposée par le ministre de l'Intérieur en début de semaine, est en outre une violation des droits humains et n'est pas efficace. Elle conduit au contraire à un cercle vicieux puisque, systématiquement 'chassés' en vue de leur détention, les migrants risquent de se tourner d'autant plus vers les trafiquants", expliquent les signataires. "Avec le hub humanitaire, nous pouvons démontrer qu'il existe un modèle alternatif de gestion des migrants en transit. Ce modèle implique la création d'un centre d'accueil et d'orientation ouvert où les besoins de base sont rencontrés via une assistance médicale et psychologique urgente, des informations juridiques sur la procédure d'asile, le règlement Dublin, les droits des victimes du trafic d'êtres humains", ajoutent-ils. Ces derniers estiment en outre qu'il n'existe pas de "transmigrants" et que les migrants en transit sont un groupe très diversifié, tant dans sa composition qu'au niveau procédural.