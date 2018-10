Cinq personnes brûlées à des degrés divers lors d'un incendie à Péruwelz

(Belga) Un incendie s'est déclaré vendredi soir dans une habitation de Péruwelz, dans le Hainaut occidental. Brûlées à des degrés divers, cinq personnes ont été hospitalisées à Bruxelles et Tournai.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, vers 23h15, qu'un incendie s'était déclaré dans une habitation de la rue du Pont-à-la-Faux à Péruwelz. Venant de plusieurs casernes, trois autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle, un véhicule de commandement, quatre ambulances et plusieurs SMUR ont été dépêchés sur place. Les cinq occupants de l'habitation, deux adultes et trois enfants, ont été blessés et brûlés. Certains souffrent de brûlures au 2e et au 3e degré. Les victimes ont été réparties vers des centres spécialisés dans le traitement des brûlures, en Région bruxelloise et à Tournai. On ignore pour l'instant l'état de santé des membres de cette famille ainsi que les causes de l'incendie. (Belga)