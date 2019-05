Cinq personnes évacuées à la suite d'un incendie chaussée de Louvain à Bruxelles

(Belga) Les pompiers de Bruxelles ont dû évacuer cinq personnes d'un immeuble en feu durant la nuit de dimanche à lundi, a indiqué lundi matin le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw. Aucune d'entre elles n'a été blessée. Par ailleurs, trois des cinq habitants de l'immeuble ont pu regagner leur appartement après l'extinction du feu.

Les pompiers ont été appelés lundi vers 3h00 du matin pour un incendie chaussée de Louvain à Bruxelles. Le feu avait pris dans un bar au rez-de-chaussée d'un immeuble de trois étages. Une personne était présente au premier étage, deux au deuxième et deux au troisième. Ces personnes ont été évacuées avec deux échelles aériennes. Elles n'ont pas été blessées. Dans le même temps, les pompiers ont pu entrer dans le bar par une porte latérale située dans la cage d'escalier. Ils ont immédiatement placé un "pare-fumée", soit un dispositif empêchant la fumée de se propager à travers le bâtiment. "L'incendie a été rapidement maîtrisé, mais le bar est endommagé et ne sera pas en mesure d'ouvrir, du moins pour l'instant", a déclaré Walter Derieuw. "Le bâtiment a été ventilé et après un contrôle du CO (monoxyde de carbone), la plupart des résidents ont pu regagner leurs appartements. Seuls les occupants du deuxième étage ont été re-logés ailleurs car une fenêtre a été endommagée", a-t-il précisé. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. (Belga)