Circulation des trams perturbée dans la capitale suite à une intervention de secours

(Belga) Des trams étaient remplacés par des bus entre les arrêts Louise et Verboekhoven et Meiser et Liedts à Bruxelles mardi soir, en raison d'une intervention des services de secours.

La STIB a indiqué que les trams 92 et 93 étaient remplacés par des T-bus entre les arrêts Louise et Verboekhoven. Les trams 25 et 62 sont aussi remplacés entre les arrêts Liedts et Meiser. Des trams étaient immobilisés à Schaerbeek dans la soirée et les pompiers à pieds d'oeuvre, a constaté Belga vers 23h00. (Belga)