Clarinval : "Les indépendants ne demandent pas de l'aide facilement"

(Belga) Le ministre fédéral des Classes moyennes, Indépendants et PME David Clarinval a rendu visite jeudi matin à l'asbl "Un Pass dans l'Impasse" dans le cadre du nouveau dispositif fédéral de soutien psychologique pour indépendants en détresse.

"Les indépendants ne demandent pas de l'aide facilement et veulent seulement s'en sortir seuls", a indiqué le ministre. Excusant son collègue ministre de la santé Frank Vandenbroucke qui a travaillé avec lui sur ce dispositif fédéral de soutien psychologique pour indépendants en détresse, M. Clarinval a rappelé les montants engagés : 57 millions d'euros dont 1 million pour l'asbl en charge du projet dans tout le pays et 56 millions pour les consultations psychologiques. "Ce dispositif a été imaginé à la suite du suicide d'une jeune indépendante à Liège l'année dernière", a rappelé M. Clarinval. C'est "Un Pass dans l'impasse", située à Namur, qui est l'intermédiaire entre les indépendants et les psychologues conventionnés. "Nous avons recruté 7 personnes et ouvrons un bureau à Bruxelles la semaine prochaine", a annoncé Hussain Shaban, président de l'asbl qui a développé ce projet. Une ligne téléphonique gratuite (0800/300.25) répond directement aux indépendants en détresse. Et un réseau de sentinelles est mis sur pied et formé à la détection de situations de détresse. "Les indépendants peuvent se dire: 'je ne suis pas fou, je ne vais pas voir un psy' donc il faut aller les chercher où ils sont : au tribunal du commerce, chez le comptable, le banquier, la caisse de cotisations sociales... ", a cité en exemple Florence Ringlet, directrice thérapeutique de l'asbl. L'indépendant qui le souhaite est ensuite contacté et mis en rapport avec un psychologue près de chez lui. (Belga)