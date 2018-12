Climat: pourquoi avoir Trump au pouvoir aux USA n’est pas forcément une mauvaise chose pour l’Europe?

Après le succès historique de la marche pour le climat, Nicolas Van Nuffel, l’organisateur, était l’invité de la matinale de Bel RTL. Il répondait aux questions de Martin Buxant.

Martin Buxant : quand on a quelqu’un comme Donald Trump à la Maison Blanche, un climato-sceptique… Est-ce que cela ne vous désespère pas ? Comment on fait pour changer les choses quand les plus gros pollueurs de la planète ne bougent pas ?

Nicolas Van Nuffel : Le plus grand pollueur de la planète, aujourd’hui ce n’est plus les Etats-Unis, c’est la Chine. Et la Chine, elle, elle bouge à toute vitesse. Je ne vais pas vous faire croire que je me réjouis de voir Donald Trump au pouvoir aux Etats-Unis, mais c’est une opportunité historique pour l’Europe parce qu’elle peut reprendre le leadership mondial au niveau climatique, laisser les Etats-Unis à leur bêtise. Allons-y, l’Europe a peut-être son avenir devant elle grâce au climat.