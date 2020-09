Collaboration renforcée entre la SWDE et le Forem pour une filière d'excellence de l'eau

(Belga) Le Forem et la Société wallonne des eaux (SWDE) ont signé lundi une convention afin d'augmenter les moyens humains et matériels consacrés à la formation aux métiers de l'eau, annoncent les deux organismes. Ils souhaitent de la sorte contribuer au développement d'une filière d'excellence en Région wallonne.

La signature a eu lieu au Polygone de l'eau à Verviers, où le Forem a développé un centre de compétences dans les métiers de l'eau. Ces infrastructures sont d'ailleurs conjointes au centre de formation interne de la SWDE. L'an dernier, les deux partenaires avaient donné en coup d'accélérateur à leur collaboration au travers de formations sur mesure de fontainier. Au total, pas moins de 30 personnes, issues de ce type de formation 'coup de poing pénurie', rejoindront les rangs de la SWDE. C'est cette dynamique que les deux opérateurs ont souhaité renforcer avec leur convention signée lundi. La Société wallonne des eaux mise en effet sur l'investissement et la formation (29.000 heures par an) de son personnel pour que ses performances permettent de maîtriser les coûts de production et de distribution de l'eau potable et ainsi de maintenir une facture d'eau à un prix raisonnable pour les ménages wallons. Le partenariat vise également à organiser la formation continue du personnel déjà en activité de manière à suivre les évolutions techniques et technologiques des métiers concernés. Tous secteurs confondus, opérateurs publics et entreprises privées, la filière eau en Wallonie occupe environ 3.000 personnes. (Belga)