Le mouvement de grogne se poursuit chez Bruxelles-Propreté: des parcs à conteneurs fermés

Les actions syndicales qui perturbent parcs à conteneurs et collectes de déchets dans plusieurs communes de la capitale depuis vendredi s'est poursuivi ce mardi, indique Bruxelles-Propreté dans un communiqué. La collecte des déchets en porte-à-porte est "fortement perturbée" à Anderlecht et Woluwe-Saint-Lambert, et "partiellement perturbée" à Etterbeek, Evere, Molenbeek, Schaerbeek et Woluwe-Saint-Pierre, précise la direction de Bruxelles-Propreté.Des collectes de rattrapage seront organisées progressivement dès mardi après-midi, en fonction des capacités opérationnelles.Les "Recypark" Nord (rue du Rupel) et Sud (Forest) resteront eux fermés toute la journée.

Les travailleurs des collectes dénoncent une charge de travail extrême et qui a encore été augmentée récemment. Leurs collègues des parcs à conteneurs fustigent eux, entre autres, une recrudescence des violences à leur égard. Le personnel se sent par ailleurs ignoré par la direction. Une réunion organisée vendredi n'avait pas permis de faire évoluer les positions.