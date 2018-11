Collecte des déchets à Bruxelles: grève dans le secteur Triomphe et dans les Recyparks

(Belga) Le mouvement de grève lancé vendredi dans le secteur du Triomphe à Bruxelles, chargé du ramassage des sacs-poubelle se poursuivait mardi, a indiqué Michel Piersoul, représentant syndical SLFP. Le Recypark Humanité, situé à Forest, a par ailleurs rallié ce matin le mouvement initié dans le Recypark nord et suivi en solidarité dans le Recypark sud.

Dans le cadre de la réforme des collectes, seuls quelques agents sous contrats précaires et en fin de CDD (contrat à durée déterminée) ont pris leur travail normalement au secteur du Triomphe, selon l'estimation de Michel Piersoul. Les grévistes protestent contre un transfert de charge de l'équipe de l'après-midi vers l'équipe du matin pour les tournées carton. Ils s'opposent à ce que les équipes du matin portent un tel poids à elles seules. "On se retrouve plutôt dans des échanges musclés que dans des échanges allant vers une réconciliation sociale", avance Michel Piersoul. "Cela rend plus compliqué le rapport autorité/syndicats." A la suite d'une nouvelle agression le vendredi 2 novembre au Recypark, les travailleurs ont par ailleurs fermé le site près du pont Van Praet et ont réitéré leur demande d'avoir des gardes à l'entrée pour prendre les identités des gens et vérifier ce qu'ils emmènent à jeter. "Cela fait plus d'un an qu'on a cette demande", explique Michel Piersoul. "Il y a des agressions verbales et physiques parce qu'on refuse l'accès à certains endroits pour vider, que certains ne veulent pas payer le surplus..." A la suite d'une réunion vendredi, un travailleur du Recypark nord a été posté à l'entrée lundi, mais les agents attendaient un garde professionnel. Une nouvelle altercation a eu lieu lundi vers 14H00. Les Recyparks nord et sud ont alors fermé leurs portes le jour-même. (Belga)