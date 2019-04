Collision entre deux trains en gare de Gand-Saint-Pierre

(Belga) Un train de travaux et un train de marchandises sont entrés en collision dans la nuit de samedi à dimanche en gare de Gand-Saint-Pierre, indique le gestionnaire de l'infrastructure, Infrabel. L'accident n'a fait aucun blessé et le train de marchandises ne contenait pas de produits dangereux. Le train de travaux, qui a déraillé, doit être évacué. Cela provoquera probablement de légers retards.

La collision a eu lieu vers 00h30. Juste à la sortie de la gare, un train de travaux roulait en direction de la mer quand il a heurté le train de marchandises. Le premier a été endommagé et a déraillé, a indiqué Infrabel. Un train remorqueur doit se charger de l'évacuer. Il sera alors possible de voir si l'infrastructure a été abîmée. Les causes de l'accident ne sont pas encore claires. Différentes enquêtes sont en cours. Trois voies de circulation sont indisponibles. La gare de Gand-Saint-Pierre en compte 12, cela ne posera donc pas de problème pour un dimanche, assure le porte-parole d'Infrabel. De légers retards peuvent tout de même être attendus. (Belga)