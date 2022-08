Colombie: Petro renouvelle le commandement militaire par souci de droits humains

(Belga) Le président colombien Gustavo Petro a nommé vendredi un nouveau commandement militaire avec un objectif clair: "augmenter de manière substantielle le respect des droits humains et des libertés publiques".

Dans un contexte de pic de violence depuis l'accord de paix avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) en 2016, le nouveau commandement aura pour priorités "la réduction de la violence, de la criminalité, et une augmentation substantielle du respect des droits de l'homme et des libertés publiques", a déclaré M. Petro lors d'une conférence de presse. Avec la nomination des nouveaux commandants, son gouvernement a précipité le départ d'une trentaine de généraux de l'armée et de la police. "Dans ce processus, il y a toujours des degrés d'injustice, je ne vais pas dire que ce sont des décisions parfaites", a-t-il admis, interrogé sur le sujet. "Nous sommes face à un changement, un changement des mentalités, le gouvernement a changé, les stratégies changent", a encore exprimé cet ex-guérillero de 62 ans. Les antécédents des nouveaux commandants des forces armées montrent "zéro corruption, zéro violation des droits fondamentaux, du moins d'après les informations que nous avons obtenues", a ajouté le président. Premier président de gauche de l'histoire de la Colombie, Gustavo Petro, ex-guérillero de 62 ans avait promis pendant sa campagne électorale de réformer l'armée, souvent décriée pour son usage de la force disproportionné lors de manifestations ou envers les groupes armés du pays. (Belga)