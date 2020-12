Comité de concertation aujourd'hui: ni assouplissement ni durcissement, MAIS des contrôles renforcés

(c) Belga

Un comité de concertation se tient dès 14h ce vendredi, au Palais d’Egmont à Bruxelles, pour envisager non pas un durcissement des mesures de précaution, ni un assouplissement mais pour trouver des moyens de renforcer l’application des mesures actuelles. Pour rappel, le comité de concertation est composé du Premier Ministre, de certains membres de son gouvernement (Vice Premiers, ministre des indépendants,…), des chefs des gouvernements des régions et des communautés, et du commissaire Covid.

A l’ordre du jour, entre autres :

- Suivi de l’évolution des chiffres de contamination et des mesures de confinement

- Le plan de vaccination et de tests

- La gouvernance au sein du comité de concertation

- La taxe kilométrique souhaitée par le gouvernement bruxellois

Suivi de l'évolution des chiffres

La baisse des chiffres de contamination n’est plus assez forte, du point de vue des experts qui conseillent les gouvernements (groupe désormais baptisé "GEMS"). Il n’y a donc aucun assouplissement à attendre de la part des décideurs politiques.

L’examen des conditions de fermeture des métiers de contact et des bulles sociales (pour les fêtes de fin d’année), à l’ordre du jour, ne devrait déboucher sur aucune nouvelle annonce.

De même, les idées de renforcer le confinement, lancées ces derniers jours par des experts ou des politiques (fermeture des écoles jusqu’au 31 janvier, fermeture des frontières,..) ne font pas l’objet non plus d’un compromis.

Les chefs de gouvernements devraient plutôt s’entendre sur des moyens de renforcer l’application des mesures actuelles. Via une nouvelle multiplication des contrôles : le secteur des services par exemple devrait subir une vague de contrôles renforcés, durant tout le mois de janvier, sur le respect de l’obligation du télétravail. Des contrôles renforcés sont aussi promis pour celles et ceux qui doivent effectuer une quarantaine (personnes positives et personnes qui reviennent de zones rouges à l’étranger).

Plan de vaccination et de tests

Le calendrier de vaccination sera discuté ce vendredi au comité de concertation. Et peut-être également entre les ministres de la santé du pays, en conférence interministérielle.

Une annonce officielle sur la date exacte de début de la vaccination anti-convid en Belgique pourrait intervenir lors de la conférence de presse de ce soir : la vaccination générale commencerait le 5 janvier, mais les premiers vrais vaccins seraient administrés dans des maisons de repos "pilotes", à partir du 27, 28 ou 28 décembre.

Le comité de concertation doit également fixer de nouveaux groupes prioritaires, pour ces premiers vaccins : les doses sont moins nombreuses que prévues, et les personnes âgées semblent moins développer d’effets secondaires que les plus jeunes. On pourrait donc préférer vacciner les résidents des maisons de repos, que les soignants, dans l’immédiat.

La gouvernance du comité de concertation

-Plusieurs hauts responsables francophones se plaignent en coulisses, de l’emprise total des politiciens flamands sur la prise de décision au sein du comité de concertation (De Croo, Vandenbroucke, Facon,…). Il est prévu de discuter du point, mais pas sûr qu’il y ait la moindre avancée sur ce plan.

Taxe kilométrique bruxelloise

La Wallonie et la région bruxelloise ont fait inscrire ce point à l’ordre du jour. Mais les politiques présents ne devraient quasi pas en parler : il est prévu une "prise d’acte" de la volonté des Bruxellois d’instaurer cette taxation. Le point serait ensuite envoyé à l’étude dans un groupe de travail.