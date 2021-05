Comité de concertation demain: les voyages sans quarantaine au retour seront abordés

Va-t-on pouvoir voyager cet été sans quarantaine au retour ? "Je le souhaite", a répondu le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet, invité de 7h50 sur Bel RTL. "Les citoyens le souhaitent et s’il y a un certificat vert au niveau européen ce sera vraiment pour alléger toutes les mesures sanitaires. C’est une des mesures qui sera sur la table (du Comité de concertation de demain mardi, ndlr) et l’idéal c’est qu’il n’y ait plus de quarantaine si les personnes sont vaccinées et peuvent partir en vacances. On ne va pas rajouter des difficultés aux difficultés", a-t-il expliqué.

Au menu du "très gros" Comité de concertation demain, Pierre-Yves Jeholet a également cité la fin ou l’élargissement de la bulle sociale, la réouverture des évènements culturels et sportifs au public et la réouverture de l’horeca en intérieur.