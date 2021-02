Comment éviter les flux de personnes aux congés de Carnaval? En se répartissant sur 2.000 balades en Wallonie

Valérie De Bue, la ministre wallonne du Tourisme et du Patrimoine, était l’Invitée de 7h50 sur Bel RTL. Elle a expliqué vouloir au maximum éviter les trop grands rassemblements de visiteurs aux mêmes endroits pendant les vacances de Carnaval. Pour cela, la Wallonie met à disposition des touristes de nouvelles cartes de balades, en espérant que tout le monde ne voudra pas faire la même. "On a vraiment voulu au niveau de la Wallonie mettre en place des activités de promotion pour donner des informations les plus complètes possibles aux citoyens et aux touristes. On a répertorié plus de 2000 balades qui vont permettre aux citoyens de préparer à l’avance leur déplacement en toute sécurité et en toute sérénité. Ca permettra d’éviter les flux", a-t-il expliqué. Le site VisitWallonia sera mis à jour aujourd'hui à cet effet.