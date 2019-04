Comment RTL INFO couvrira les élections 2019 ? Découvrez les moments forts et des émissions surprise

La campagne électorale sera véritablement lancée avec le grand test de La Voix des Belges ce vendredi 26 avril. Plus tard, trois grands rendez-vous jalonneront le mois de mai: "Un Politique à la Maison", "Le Duel des Premiers" et "Le Grand débat des Présidents". Le jour des élections, c'est toute la rédaction qui sera mobilisée qui vous permettra de savoir, à tout moment et sur tous nos médias, ce qu'il faut retenir du scrutin.

Quelles sont les préoccupations et les attentes des Belges à la veille des élections du 26 mai ? C’est la question essentielle à laquelle RTL INFO tente de répondre. Depuis janvier dernier, un important sondage a permis de mieux cerner et comprendre ce que ressentent les Belges. Intitulée La Voix des Belges, cette opération est la colonne vertébrale du dispositif électoral que RTL proposera sur tous ses médias à l’occasion des élections de mai prochain. RTL INFO évoquera les enjeux démocratiques à hauteur des citoyens. Ce sont leurs préoccupations qui ont défini le dispositif électoral.

Quelles sont les préoccupations principales des francophones ?

Le pouvoir d’achat

Le climat

La qualité de nos soins de santé

La qualité de l‘enseignement

La capacité à travailler jusque 67 ans

Les résultats ressortent d’une étude en ligne, menée entre le 18 janvier 2019 et le 22 janvier 2019, par l’agence de recherche iVOX pour le compte de RTL, auprès d’un échantillon de 1000 personnes FR et NL, représentatif en termes de sexe, de région et de l’âge. La marge d’erreur maximale s’élève à 3,02%.

La rédaction proposera une série de rendez-vous dont 3 se distinguent tout particulièrement par leur originalité et leur caractère événementiel.





LA VOIX DES BELGES

Un test électoral pour se comparer aux personnalités politiques

Dès ce vendredi 26 avril sur RTLinfo.be et l'APP RTL INFO.

Chaque participant pourra se situer sur l’échiquier politique et comparer son opinion avec celles des hommes et des femmes politiques, de personnalités et aussi de ses propres amis Facebook. Ce questionnaire est élaboré en collaboration avec l’institut de sondage iVox.

Les 6 partis politiques sont représentés et les policitiens(ennes) sont venus à RTL House pour répondre aux questions qui suscitent un intérêt chez les Belges.

Parmi les participants, on retrouve : Elio Di Rupo (PS), Maxime Prévot (CDH), Raoul Hedebouw (PTB), Denis Ducarme (MR), François Desmet (Défi), Georges Gilkinet (Ecolo), Céline Frémault (CDH), Matthieu Daele (Ecolo), Rudy Demotte (PS), Carlo Di Antonio (CDH), David Clarinval (MR),…





UN POLITIQUE À LA MAISON

Des personnalités politiques dans le quotidien d'une famille







Pour la première fois, les politiques sont confrontés au quotidien des citoyens. Pour être au plus près des préoccupations des Belges, RTL INFO a proposé à des femmes et des hommes politiques d’aller à la rencontre de citoyens belges. Dans chacun des deux épisodes, deux personnalités politiques de deux partis différents ont découvert chacune le quotidien d’une famille.



Qui sont les familles ?

Les familles ont des profils très différents, sont issues de toutes les classes sociales, viennent de plusieurs provinces de Wallonie et de Bruxelles. Elles se sentent concernées par les préoccupations qui ressortent du sondage RTL INFO La Voix des Belges: pouvoir d'achat, environnement, santé, emploi, pensions. Mais elles ont toutes un point commun : elles doutent en l’efficacité des politiques belges à améliorer leur quotidien. Voter est devenu pour certains d’entre eux une corvée, et ils n’ont plus confiance dans les décideurs.



Des rencontres profondément humaines et des faits politiques

L’émission propose une histoire croisée de ces rencontres et se clôturera par un repas animé par Pascal Vrebos avec les deux familles et les deux personnalités politiques. Les personnalités politiques parviendront-elles à convaincre les citoyens de l’importance de leur rôle ? Et quelle sera leur réaction face à la vie quotidienne des familles (faire les courses, travailler, conduire ou prendre le bus, ...) ?

Benoît Lutgen et Paul Magnette seront au cœur de la première édition diffusée le 8 mai. Zakia Khattabi et Didier Reynders se prêteront à l’exercice dans la deuxième édition diffusée le 22 mai. Les deux rendez-vous seront diffusés sur RTL TVI.

Plus tard, les deux familles et les deux personnalités politiques se retrouvent tous ensemble autour d'un repas avec Pascal Vrebos. Les quatre personnalités politiques sont Paul Magnette pour le PS, Didier Reynders pour le MR, Benoit Lutgen pour le cdH et Zakia Khattabi pour Ecolo.









LE DUEL DES PREMIERS MINISTRES

Charles Michel vs Elio Di Rupo





Depuis 8 ans, le poste de premier ministre est occupé par un francophone.

Comment ont-ils fait face aux défis qui se sont présentés à notre pays ? Dans quel état laissent-ils la Belgique ?

Ce mercredi 15 mai, Laurent Haulotte accueillera le Premier ministre sortant Charles Michel et son prédécesseur Elio Di Rupo. Ensemble, ils devront répondre de leur bilan.

Le débat est à découvrir le 15 mai sur RTL TVI et Bel RTL dès 19h45. Cet événement de la campagne électorale sera accessible en direct sur RTLinfo.be et l’application RTL Info.









Le GRAND DÉBAT DES PRÉSIDENTS

A deux jours du scrutin, les présidents des grandes formations politiques francophones se retrouveront pour le tout dernier débat avant le scrutin du 26 mai. Ils évoqueront les différentes propositions qu’ils formulent pour l’avenir de notre pays. Le Grand Débat des Présidents sera animé par Christophe Deborsu. Rendez-vous le vendredi 24 mai pour le dernier débat des présidents sur RTL TVI ainsi que RTLinfo.be et l'app RTL INFO dès 19h45.









AUTRES RENDEZ-VOUS

RTL INFO en campagne

Dès le 13 mai, Loïc Parmentier présentera dans la foulée du RTL Info 19H00 « RTL Info en campagne ». Ce journal de bord des élections abordera avec un style percutant les dernières infos de la campagne, les déclarations politiques majeures mais s’intéressera également aux coulisses du méga-scrutin.



Comment ça marche ?

RTL INFO proposera un retour aux principes de base des élections avec des vidéos de quelques minutes. A travers ces séquences, RTL Info aidera l’électeur à comprendre la politique : comment se forme une majorité ? Que représente les différents niveaux de pouvoirs ? Comprendre les enjeux des élections fédérales?





La Voix des Belges : les électeurs ont la parole

En cette période électorale, Pascal Vrebos et son émission Les auditeurs ont la parole prendront également en compte les préoccupations des auditeurs. En compagnie d’un politique, il ira à la rencontre des citoyens dans plusieurs grandes villes wallonnes, avec chaque jour, un thème différent : mobilité, drogue, chômage, justice, pension, impôts, enseignements, etc.

Les villes visitées seront : Namur, Neufchâteau, Liège, Saint-Ghislain, Charleroi, Nivelles et Bruxelles.

Les électeurs ont la parole dès le 13 mai, du lundi au jeudi, de 18h30 à 19h00 sur Bel RTL.

26 MAI, JOUR DES ÉLECTIONS

Tout savoir, tout comprendre





Le 26 mai prochain, RTL Info vous permettra de suivre les élections législatives, européennes et fédérales tout au long de la journée au travers d’un dispositif jamais vu en Belgique francophone : de 8h à 23h, RTL TVI basculera en mode « chaîne info » pour couvrir les résultats de ces scrutins majeurs.

Toute la rédaction RTL Info sera mobilisée et proposera des directs depuis tous les endroits clés de Wallonie, de Bruxelles et de Flandre.

Un dispositif pensé pour favoriser la compréhension immédiate des principales informations, sur toutes les plateformes (app RTL Info, site RTLInfo.be, RTL TVI, Bel RTL).