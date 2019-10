Comment se passe la première journée de notre Première ministre Sophie Wilmès? RTL INFO l'a suivie ce matin (vidéo)

La Belgique a une nouvelle Première ministre depuis hier. L'ancienne ministre du Budget, Sophie Wilmès, remplace Charles Michel. C'est la première femme à occuper ce poste et ce, dans un contexte très particulier puisque le gouvernement fédéral est en affaires courantes. Une de nos équipes a suivi Sophie Wilmès dans cette première matinée de Première ministre.

La nuit dernière a été chargée en émotion. Après avoir enchaîné les plateaux de télévision en soirée et les interviews à la presse encore ce matin, la Première ministre a tenu à rassembler son équipe. "La première chose que j'ai voulu faire, c'est discuter avec mon équipe, explique Sophie Wilmès, Première ministre (MR). On a pris un petit-déjeuner et on a eu un beau moment de discussion et d'amitié. Et puis, évidemment, très vite, on retombe dans l'organisationnel, dans les dossiers."

L'un de ces dossiers, elle le connait par cœur, c'est celui du budget. Sophie Wilmès a organisé ce matin une passation de pouvoir avec son successeur, David Clarinval, bourgmestre de Bièvres. Il devient ministre fédéral du Budget. "J'ai beaucoup d'émotions d'une part, confie l'homme politique MR, et aussi un sens des responsabilités. Je mesure ce qui attend Sophie, qui devient Première ministre. Tout cela entre en ligne de compte pour dire que c'est un moment particulier."

"Une journée de transition"

La première journée de Sophie Wilmès en tant que cheffe de gouvernement est particulière. Une sorte de mise en place qui implique tous ses collaborateurs. "Je pense qu'aujourd'hui, c'est la priorité à l'humain et à l'organisation pour pouvoir être en pleine capacité dès demain matin, d'avoir passé complètement le flambeau. Je pense qu'on va appeler ça une journée de transition."

Cet après-midi, la Première ministre prendra place dans son bureau, au 16 rue de la Loi, où elle mènera une série de réunions, confidentielles pour la plupart.