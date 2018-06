Communales 2018 - Christiane Vienne emmènera un PS renouvelé à Mouscron

(Belga) La sénatrice Christiane Vienne emmenèra la liste socialiste lors des élections communales d'octobre prochain. Vendredi soir, elle a présenté son équipe, profondément remaniée après l'échec de 2012. Le PS avait alors basculé dans l'opposition puisque le CDH avait décidé de faire alliance avec le MR. Sur cette liste, on ne retrouve plus l'ancienne députée wallonne Annick Saudoyer, en froid avec sa famille politique.

Les anciens échevins Gaetan Vanneste et Michèle Delannoy ne figurent plus sur cette liste composée de vingt candidats qui se présenteront pour la première fois. On ne retrouve plus non plus les anciens footballeurs de l'Excel, Steve Dugardein et Giovanni Seynhave, candidats en 2012. Sur les 37 candidats, il reste deux places vacantes. Le conseiller communal Guillaume Farvacque figure en deuxième position devant la conseillère Fatima Ahallouch. En 2012, le PS avait recueilli 26,66 % des suffrages perdant ainsi 4,52 % par rapport à 2006. Mais le CDH d'Alfred Gadenne, avec 45,54 % (+ 1,79%) avait lâché le PS pour faire alliance avec le MR, lequel avait recueilli 14,43 % des suffrages (+1,24 %).