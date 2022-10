Communales 2024 - Mons en Mieux lance sa campagne électorale

(Belga) Les élections communales auront lieu en 2024, mais à Mons, le groupe Mons en Mieux de Georges-Louis Bouchez est entré en campagne électorale jeudi matin.

C'est dans un bistrot situé devant la gare de Mons, un chantier qui coûte finalement dix fois plus que prévu, que le président du MR a présenté ses priorités. Le groupe Mons en Mieux organisera, dès le 21 novembre, quatre réunions citoyennes avec quatre thèmes différents : l'emploi, la mobilité, l'environnement et la gouvernance. Georges-Louis Bouchez a critiqué la gestion de la Ville de Mons, dirigée par une coalition PS-Ecolo, qualifiant le collège de "comité des fêtes" qui ne distribue que du pain et des jeux. Il a également critiqué le CPAS de Mons, responsable à ses yeux du faible taux d'emploi (53%) et regrette la suppression d'un échevinat de l'emploi. (Belga)