Conférence de Francken à Verviers: De Crem a demandé un rapport à l'Inspection générale de la police

(Belga) Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, a demandé à l'Inspection générale de la police de lui fournir un rapport sur les incidents survenus à Verviers à l'occasion d'une conférence de l'ancien secrétaire d'Etat Theo Francken (N-VA), a-t-il indiqué jeudi en réponse à des questions d'Aldo Carcaci (PP) et Koenraad De Groote (N-VA).

La bourgmestre de Verviers, Muriel Targnion, se trouvait parmi les manifestants hostiles à la venue de M. Francken. Or, les esprits se sont échauffés et des actes de vandalisme ont été commis. Le ministre veut s'assurer que les instructions nécessaires ont été transmises par la bourgmestre, compétente pour le maintien de l'ordre sur le territoire de sa commune, au chef de corps de sa police et si son remplacement temporaire était prévu. La Dernière Heure a annoncé jeudi après-midi sur son site internet que l'ex-ministre MR Jacqueline Galant avait invité Theo Francken à organiser une conférence dans sa commune de Jurbise. (Belga)