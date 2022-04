Conference League - Double buteur, Cyriel Dessers qualifie Feyenoord pour les demi-finales

(Belga) Grâce à un doublé du belgo-nigérian Cyriel Dessers (2e et 59e) et à Luis Sinisterra (78e), Feyenoord a éliminé le Slavia Prague, dont le but d'Ibrahim Traoré (14e) n'a pas suffi. À l'aller à Rotterdam, les deux équipes avaient fait match nul 3-3.

Après avoir remporté un match aller très tendu (2-1), l'Olympique de Marseille a terminé le travail à Thessalonique en venant à bout du PAOK (0-1) grâce à un but de Dimitri Payet (34e). Battue 2-1 au match aller, l'AS Rome n'a eu aucun problème à écarter Bodo/Glimt en quart de finale retour de la Conférence League (4-0) grâce à des buts de Tammy Abraham (5e) et un triplé de Nicolo Zaniolo (23e, 29e et 49e). En demi-finales, les 28 avril et 5 mai, Leicester, qui a renversé le PSV Eindhoven (1-2) plus tôt dans la soirée, défiera l'AS Rome et Feyenoord jouera contre Marseille. (Belga)