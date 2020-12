Conflit au Nagorny Karabakh - La Chambre vote une résolution appelant à une résolution pérenne du conflit

(Belga) La Chambre a approuvé vendredi une résolution visant à soutenir les initiatives de la Belgique et des institutions internationales pour obtenir un cessez-le-feu et une solution pérenne du conflit au Nagorny Karabakh.

Le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle du Nagorny Karabakh s'est terminé début novembre par un accord de cessation des hostilités actant une déroute militaire arménienne et accordant d'importants gains territoriaux à Bakou. La résolution déposée par les partis de la majorité demande au gouvernement de notamment soutenir la vérification internationale du respect de ce cessez-le-feu et d'appeler tous les États tiers et membres de la communauté internationale à ne pas participer aux hostilités sous quelle forme que ce soit. La Chambre encourage les parties à entamer sans délai et sans aucune précondition des discussions sous les auspices des coprésidents du Groupe de Minsk de l'OSCE. Elle demande aussi à l'exécutif d'envisager la possibilité de fournir de l'aide humanitaire à l'ensemble des civils victimes de ce conflit. Une résolution déposée par l'opposition cdH, N-VA et DéFI quinze jours avant celle de la majorité a été jointe au texte approuvé vendredi. (Belga)