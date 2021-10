Conflit au tigré - Un média d'Etat éthiopien confirme des frappes aériennes sur la capitale du Tigré

(Belga) Un média d'Etat éthiopien a confirmé que les forces aériennes gouvernementales avaient lancé lundi des frappes sur des cibles du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) dans la capitale de cette région, Mekele.

L'agence Ethiopian Press a indiqué que les frappes avaient touché des infrastructures de communication utilisées à Mekele par les rebelles du TPLF, ajoutant que "les mesures pour empêcher des victimes civiles lors des frappes aériennes ont été appliquées avec succès". "Les frappes aériennes ont visé les tours et les équipements de média et communication de la Network Security Agency (Insa) et ont été couronnées de succès", a précisé l'agence. Plus tôt dans la journée, un porte-parole du gouvernement éthiopien avait qualifié de "mensonge total" les informations faisant état de frappes aériennes à Mekele émanant de sources diplomatiques, humanitaires et médicale. Un responsable de l'hôpital Ayder, principal établissement de santé de la ville, Hayelom Kebede, a fait état de "trois morts" selon un premier bilan et de l'afflux de "nombreuses victimes". (Belga)