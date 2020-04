Conner Rousseau veut discuter d'un gouvernement majoritaire "dans les plus brefs délais"

(Belga) Le président du sp.a Conner Rousseau souhaite entamer "dès que possible" des négociations en vue de former un gouvernement fédéral doté d'une majorité, afin de s'attaquer à la relance du pays après la crise du coronavirus, a-t-il fait valoir dimanche sur VTM. Dans l'état actuel des choses, le sp.a ne renouvellera pas les pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement Wilmès, a-t-il annoncé.

Le gouvernement fédéral actuel, composé du MR, de l'Open Vld et du CD&V, ne dispose que de 38 sièges sur les 150 que compte la Chambre. Pour faire face à la crise due à la pandémie de coronavirus (Covid-19), cet exécutif minoritaire a reçu la confiance de neuf partis et dix partis lui ont attribué des pouvoirs spéciaux. Ceux-ci ont été accordés fin mars pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Après la N-VA, c'est au tour du sp.a d'annoncer qu'elle ne votera pas une prolongation de ces pouvoirs spéciaux. "La relance du pays nécessite un gouvernement fort. Ce gouvernement n'est pas fort, mais minoritaire", a déclaré Conner Rousseau. Le président du sp.a souhaite dès lors entamer dès que possible des pourparlers en vue de former un gouvernement majoritaire. "Je veux prendre mes responsabilités", a-t-il lancé, ajoutant ne pas vouloir voir le pays à nouveau bloqué par des "jeux politiciens". "Le politique rendrait service au pays en se transcendant." M. Rousseau n'a pas précisé les partis avec lesquels il pourrait discuter. (Belga)